Будет ли салют на День шахтера в Кемерове Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В грядущие выходные в Кузбассе будут отмечать День шахтера. Однако в этом году программа празднования будет отличаться от того, что было в предыдущие годы. Где отдохнуть, и будет ли дан праздничный салют, рассказали в администрации города.

Основные празднования в Кемерове будут проходить 29 августа. Однако в этом году они будут проводиться с учетом ситуации с коронавирусом. Так, многие программы и конкурсы будут проходить в режиме онлайн, концерты будут транслироваться на уличные экраны, а традиционного праздничного фейерверка и вовсе не будет.

В соцсетях учреждений культуры будут проходить многочисленные мастер-классы, конкурсы, спортсмены проведут показательные выступления. Кроме того, все желающие смогут принять участие фотоконкурсах «Шахтерские будни» и «Кузбасс – угольный», конкурсе интересных историй «Шахтерские династии», акции «Шахтерский край».

Кроме того, 29 августа откроется выставками работ учащихся и педагогов школ культуры «Черное золото Кузбасса». Они будут организованы на 7 площадках:

- площадь около часовни Всех скорбящих Радость;

- линейный парк бульвара Строителей;

- площадка около киноцентра «Юбилейный» на пр. Ленина;

- сквер напротив ТРЦ «Гринвич» на пр. Молодежном;

- площадка около Горнотехнического техникума на пр. Шахтеров;

- площадка перед ДК им.50-летия Октября на ул.40 лет Октября;

- площадка около ДК «Содружество» на ул. Новогодней.