Одностороннее движение ввели в Заводском районе Новокузнецка Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Заводском районе Новокузнецка изменилась схема движения автотранспорта. Сразу на нескольких улицах с 27 августа ввели одностороннее движение.

Как сообщает управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новокузнецка, изменения в схеме движения автотранспорта вводятся с 27 августа 2020 года в Заводском районе. Связаны они с запуском троллейбусного маршрута , который будет следовать от проспекта Октябрьского до улицы 13-й Микрорайон. К слову, на этом маршруте будет использоваться электробус.

Одностороннее движение вводится на следующих участках:

- по улице Климасенко от проспекта Советской Армии до дома № 32 улицы Климасенко;

- проезд, соединяющий улицу Климасенко с улицей 13-й Микрорайон, от дома № 32 улицы Климасенко до дома № 12 улицы 13-й Микрорайон;

- по улице 13-й Микрорайон, от дома № 12 по улице 13-й Микрорайон до проспекта Советской Армии.