Оперштаб сообщил о 96 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе

Оперштаб области рассказал оновых заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Кузбасса сообщил свежую информацию о новых заболевших коронавирусом. На утро 27 августа заболевание выявлено еще у 96 человек.

Согласно официальным данным, теперь общее число заболевших с середины марта достигло 6156 человек. Из них 1903 получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных больницах. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3160 человек.

Выросло и число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. Теперь их 4206 человек, а о последних 80 случаях выздоровления стало известно на утро 27 августа.

Кроме того, появилась информация о том, что еще одна пациентка с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончалась.

- У женщины 1956 года рождения из поселка Белогорск (Тисульский район) развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, - сообщает оперативный штаб области.