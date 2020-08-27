Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Кузбассе

Число скончавшихся от коронавируса в Кузбассе выросло Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба, на утро 27 августа в Кузбассе скончалась еще одна пациентка, у которой ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.

- У женщины 1956 года рождения из поселка Белогорск (Тисульский район) развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. , - сообщили подробности в оперативном штабе области.

Таким образом, число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 47 человек.

Всего же в Кузбассе на утро 27 августа выявлено 96 новых заболевших. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 6156 человек. Одновременно с этим еще 80 кузбассовцев вылечились и выписаны из инфекционных стационаров региона. В общей сложности выздоровели 4206 человек.