За сутки пациенты с коронавирусом появились в 12 территориях Кузбасса

Оперштаб рассказал, в каких территориях выявлены новые случаи заболевания коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В оперативном штабе области рассказали, в каких территориях появились новые заболевшие коронавирусом на утро 27 августа. Инфицированные выявлены в 12 территориях

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 29, Кемерово - 27, Прокопьевск - 13, Анжеро-Судженск - восемь, Ленинск-Кузнецкий - семь, по три - в Белове и Кемеровском муниципальном округе, два - в Новокузнецком районе, еще по одному - в Краснобродском, Полысаеве, Мысках и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

Общее число заболевших коронавирусом с момента начала пандемии выросло до 6156 человек. Из них 4206 выздоровели, 1903 находятся в инфекционных стационарах, 47 скончались.