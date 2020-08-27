В Кемерове закрыли магазин из-за маленького запаса масок Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из павильонов в торговом центре Прокопьевска пришлось закрыть из-за того, что его владелица не соблюдала требования работы во время режима повышенной готовности во время коронавируса.

В ходе проверки специалисты Территориального отдела УФССП по Кемеровской области установили, что владелица торговой точки, где продается женская одежда, недостаточно ответственно отнеслась к требованиям по работе во время режима повышенной готовности. Так, в павильоне не оказалось дезинфицирующих средств, семидневного запаса масок, антисептиков. Кроме того, здесь не вели журнал термометрии и графика уборки.

- Индивидуальный предприниматель была признана виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Ей было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 19 суток.

Судебные приставы опечатали торговый объект.