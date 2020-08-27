Два человека погибли в Кузбассе из-за сломавшейся на дороге машины. Отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Два человека погибли в Ленинск-Кузнецком районе в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Поздно вечером 26 августа, около 22.30, на шестом километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк произошло ДТП. Предварительно стражи порядка уже установили, что примерно в это время прямо на проезжей части сломался автомобиль ГАЗ-3110. Водитель вышел из машины, чтобы устранить поломку.

В это же время по дороге двигался грузовой автомобиль Renault Magnum. Его водитель не заметил стоящую легковушку и врезался в нее.

- В результате ДТП 66-летний водитель и 44-летний пассажир «Волги» скончались от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приято решение в соответствии с законодательством.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что за 7 месяцев 2020 года на территории Кемеровской области зарегистрировано 30 ДТП, связанных с наездом на стоящие транспортные средства. В них три человека погибли, 42 получили травмы различной степени тяжести. Чтобы избежать подобных ситуаций, водителям, совершившим вынужденную остановку из-за поломки, необходимо включить на транспортном средстве аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. А также надеть световозвращающий жилет.