Новокузнецк и Кемерово стали лидерами по числу зараженных коронавирусом за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Новокузнецк и Кемерово стали лидерами по числу заболевших коронавирусом за сутки. Статистику на утро 27 августа опубликовал оперативный штаб области.

Согласно официальной сводке, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 29 случаев зафиксировано в Новокузнецке и 27 в Кемерове. Также 13 случаев заболевания выявлено в Прокопьевске, восемь - в Анжеро-Судженске, семь - в Ленинске-Кузнецком, по три - в Белове и Кемеровском муниципальном округе, два - в Новокузнецком районе, по одному - в Краснобродском, Полысаеве, Мысках и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

Также за минувшие сутки 80 человек выписаны из больниц, один скончался. Под наблюдением врачей находятся 1903 пациента. На изоляции - 3160 человек.