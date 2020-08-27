Какой будет погода на День шахтера 2020 в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали, какой будет погода на День шахтера 2020 в Кузбассе. Тепло все еще сохранится, но ожидаются осадки.

В субботу, 29 августа, ночью по области ожидается +6…+11 градусов, днем потеплеет до +19…+24 градусов. Ночью местами по области, а днем по южным районам ожидаются кратковременные дожди.

В воскресенье, 30 августа температура ночью и днем сохранится такой же, как и накануне. Ожидаются кратковременные дожди. Все выходные будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, с порывами до 12-13 метров.

Поэтому, если вдруг планируется выход из дома, а в праздник можно подобрать себе подходящее мероприятие, лучше захватить с собой зонтики и дождевики.