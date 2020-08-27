В Кузбассе полностью запретят продажу алкоголя на два дня Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кузбассовцам напоминают, что в сентябре два дня полностью будет запрещена продажа алкоголя. Это связано с установленными праздничными датами.

Так, разжиться спиртным не получится 1 сентября, когда у школьников официально начнется учебный год. Также в сентябре нельзя будет купить горячительное 11 сентября, в День трезвости.

Напомним, по закону Кемеровской области № 95-ОЗ от 30 ноября 2018 года продажа алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, запрещена в День Победы (9 мая), в Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни проведения последних звонков и выпускных балов.