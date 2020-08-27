Шахтеров оскорбил поздравительный баннер в Новокузнецке. Фото: Инцидент Новокузнецк/ vk.com

Шахтеров оскорбил баннер с поздравлением к профессиональному празднику, который появился в Новокузнецке. Его фотография появилась в социальных сетях.

«Вот таким баннерам «поздравили» наших шахтеров. Мои муж работает шахтером уже более 8 лет. И этот баннер воспринял как насмешку над их тяжелым трудом, - написала одна из пользовательниц. - Ведь на баннере экскаватор, который прокладывает трубы. ТРУБЫ. Ни намека на то, что шахтеры действительно добывают. УГОЛЬ! Этот экскаватор даже не карьерный ! В общем многие шахтеры восприняли это как личное оскорбление».

Женщина также поинтересовалась, кто занимается изготовлением эскизов поздравительных баннеров и их дальнейшим одобрением. «Позор, что эти люди не знают, чем живет КУЗБАСС!» - подытожила свой пост возмущенная горожанка.