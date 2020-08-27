Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 полугодие 2020 года по МСФО

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 года.

«Группа Россельхозбанка сохраняет положительную динамику ключевых показателей своей деятельности. Во многом это достигнуто благодаря уникальному для российского банковского сектора бизнес-профилю РСХБ, а также нашей специализации на работе с отраслями АПК, которые в период пандемии продемонстрировали высокую устойчивость», — комментирует Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин.

В первом полугодии 2020 года Группа продолжила работу, направленную на формирование качественного кредитного портфеля, обеспечение необходимых объемов фондирования своей деятельности со стороны целевых клиентских сегментов и достижение плановых показателей операционной эффективности и прибыльности.

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