Росстат назвал возраст, когда кузбассовцы начинают серьезно болеть

Росстат назвал возраст, когда кузбассовцы начинают болеть Фото: Елена СТЕПАНОВА

Росстат назвал возраст, в котором жители Кузбасса начинают болеть. Специалисты подсчитали, что именно в этот период большинство сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем.

Согласно исследованиям, в 2019 году этот возраст в среднем по России составил 60,3 года. При этом есть регионы, где люди долгое время не сталкиваются с заболеваниями, и, наоборот, регионы-антилидеры, у жителей которых проблемы появляются достаточно рано.

Так, в пятерку регионов, у жителей которых состояние здоровья ухудшается поздно, попали Ингушетия - 67,2 года, Дагестан - 66,2 года, Чечня - 66,1 года, Татарстан - 65,4 года и Москва - 65,1 года.

Хуже всего обстоят дела в Чукотском автономном округе, где серьезные проблемы со здоровьем появляются у жителей в среднем в 49,1 года, Еврейской автономной области - 53 года, Ненецком автономном округе - 55,7 года, Орловской и Брянской областях - 55,7 года.

Что касается Кузбасса, то он расположился в середине рейтинга. У жителей нашего региона существенные проблемы со здоровьем начинают выявляться в 57,7 года.