Прямая линия Сергея Цивилева: онлайн-трансляция. Фото: Пресс-служба АПК

Началась прямая линия губернатора Сергея Цивилева, в ходе которой он ответит на вопросы жителей региона.

Прямой эфир продлится с 19.00 до 21.00. Трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Кузбасс 1» и «Россия 24» и в социальных сетях: на личной странице губернатора в Instagram и на YouTube-канале «Цивилев. Live» .

В течение двух часов кузбассовцы могут задавать вопросы. Отправить вопрос можно, позвонив по многоканальному телефону кол-центра - (384-2) 90-03-99.

Задать вопрос можно также через цифровую платформу «Кузбасс Онлайн»: на сайте kuzbass-online.ru и в мобильном приложении. Вопросы через цифровую платформу будут приниматься до момента окончания прямой линии.