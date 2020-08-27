Сергей Цивилев рассказал о повышении МРОТ в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда в Кузбассе. Этот вопрос был задан главе региона в ходе прямой линии.

- Вопрос правильный, нас тоже он беспокоит. Но устанавливает его и индексирует Правительство РФ. Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей, но у нас есть региональный коэффициент, который пересчитывает базовый МРОТ, и у нас он составляет 15 769 рублей. Понимая, что этого мало, мы в феврале прошлого года заключили соглашение с промышленниками, профсоюзами, где поставили полуторный коэффициент кузбасского МРОТ - это 21 470 рублей. Конечно, мы не можем заставить выплачивать такую минимальную зарплату в обязательно порядке, но объясняем, что это нужно для сохранения коллектива профессионалов, которых терять нельзя, особенно сейчас. Будем и дальше работать в этом направлении.