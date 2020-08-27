Сергей Цивилев рассказал о выплатах кузбасским семьям с детьми. ФОТО: пресс-служба АПК.

Во время прямой линии, которая проходила 27 августа в Кузбассе, губернатор Сергей Цивилев ответил на вопрос о выплатах для семей с детьми.

Губернатор Кузбасса отметил, что сейчас кузбассовцы могут рассчитывать на ряд президентских выплат, которые положены семьям с детьми. Так, родители 8250 ребятишек в возрасте до трех лет уже воспользовались своим правом. За июнь родители 431 719 детей в возрасте от 3 до 16 лет также получили выплаты по 10 тысяч рублей, а в июле этой возможностью воспользовались родители 503 805 юных кузбассовцев.

А с 1 июля возможность получить выплаты на детей от 3 до 7 лет есть у семей, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. При этом Сергей Цивилев отметил, что многие родители по каким-то причинам не торопятся подавать заявления - возможно, откладывая это на осень. Губернатор призвал кузбассовцев как можно скорее приступить к оформлению выплат.

- Основная задача для всех служб и муниципалитетов региона - подготовить все для выплат. Но нужно и участие граждан. Нужно правильно оформить документы, ведь выплаты касаются отдельных категорий граждан. Я прошу всех срочно подать документы до 1 сентября. Каждый житель Кузбасса должен получить выплату, если она ему причитается.