Когда откроются кинотеатры в Кузбассе Фото: Андрей АБРАМОВ

Представители Ассоциации кинотеатров Кузбасса во время прямой линии с Сергеем Цивилевым задали вопрос о том, когда же откроются кинотеатры. Губернатор ответил на этот вопрос.

Кинопрокатчики уточнили, что в 52 процентах регионов кинотеатры уже работают, а в Кузбассе - нет. И сейчас кинотеатры, которые не работают уже полгода, находятся в бедственном положении. Отвечая на этот вопрос, губернатор отметил, что еженедельно проводятся встречи с предпринимателями о выходе из состояния ограничений. И во время этих встреч шли дискуссии, принимались решения о снятии ограничений с тех или иных сфер бизнеса.

- Роспотребнадзором разработаны три ступени снятия ограничений. К сожалению, кинотеатры относятся к массовым развлекательным организациям. Пока что эпидемиологическая обстановка не позволяет их на сегодня открыть, - ответил на вопрос Сергей Цивилев.