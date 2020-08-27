Сергей Цивилев объяснил 15-процентное повышение платы за ЖКУ в Кузбассе

Сергей Цивилев объясни 15-процентное повышение платы в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Цивилев в ходе прямой линии с населением ответил на вопрос о 15-процентном повышении платы за коммунальные услуги. Оно произойдет 1 сентября.

Отвечая на вопрос о необходимости роста платы, который задала жительница Новокузнецка, глава региона подчеркнул, что повышается плата только на тепло и горячую воду. Эта плата определена Правительством РФ, ежегодно на всей территории страны она 4,9 процента.

- Мы в этот процент попадаем. Но у нас есть особенности, очень серьезные, - отметил Сергей Цивилев. - Выплаты в разных городах проходят неравномерно. И эту разницу нам приходится дотировать из бюджета Кузбасса. Мы даже не стали в этом году повышать плату с 1 июля, чтобы облегчить жизнь людям, не вышедшим к тому времени на работу.

Прокомментировать ситуацию с ростом платы губернатор попросил мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. Тот отметил, что сейчас население оплачивает 65 процентов потребленных ресурсов, остальное платит бюджет, за девять лет на эти цели было израсходовано порядка 10 миллиардов рублей, что, по словам градоначальника, неправильно, ведь областной бюджет должен дотировать в первую очередь бюджетные учреждения - школы, больницы. Сам же город такие расходы тянуть уже не может.

- Новокузнецк в сравнении с другими городами отстает и получает из областного бюджета больше, чем другие. Но в этом есть социальная составляющая. Социально не защищенные группы не ощутят повышения расходов. Разработан социальный калькулятор, можно рассчитать повышение оплаты. Мы готовы все разъяснять гражданам, - отметил губернатор.