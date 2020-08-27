Отопительный сезон в Кузбассе должен начаться раньше. Фото: Скин прямой линии/ Youtube

Отопительный сезон в этом году в Кузбассе должен начаться раньше намеченного срока. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как рассказал глава региона, в отопительный сезон 2017/2018 года 11 территорий зашли без паспортов готовности, проходить зиму пришлось в ручном, если не аварийном режиме. В сезоне 2018/2019 года таких территорий было только шесть, а в прошлом - всего три.

- Наша задача сделать так, чтобы в этот раз паспорта готовности получили все территории, - отметил губернатор. Это важно для стабильного тепло- и водоснабжения.

Вместе с тем он отметил, что с приходом осени дома отсыревают, становится прохладно, и дети начинают заболевать.

- Поэтому в этом году нужно начать отопительный сезон раньше: чтобы просушить дома, чтобы в непростой эпидемиологической ситуации защитить наших детей, чтобы не было дополнительных заболеваний, - сказал Сергей Цивилев.