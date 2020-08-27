Пойдут ли в Кузбассе дети в школу 1 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время прямой линии, которая проходила 27 августа, губернатору Сергею Цивилеву задали вопрос, пойдут ли дети 1 сентября в школу и как будет строиться сам учебный процесс.

- Сегодня вообще есть разные мнения о том, стоит ли детям идти в школу - и за, и против. Но уже в то время, когда была введена дистанционная форма обучения, мы многому научились, и Кузбасс был здесь одним из лидеров. Но работа на полном дистанционном обучении показала: нашим детям жизненно необходимо общаться друг с другом и преподавателями. Это очень важно в процессе, невероятно. Поэтому 1 сентября мы пойдем в школу.

Глава региона также отметил, что детям с хроническими заболеваниями рекомендуется дистанционное обучение.

- Если у родителей есть желание обучать детей дистанционно, мы их поддержим, - подчеркнул Сергей Цивилев.