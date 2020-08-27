Сергей Цивилев рассказал о льготе на инсулин в Кузбассе

Жительница Кузбасса просит помочь получить лекарства по льготному рецепту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время прямой линии с губернатором Сергеем Цивилевым, которая проходила 27 августа, жительница Анжеро-Судженска попросила помочь разрешить вопрос с получением лекарств по льготным рецептам.

Женщина рассказала о том, что находится на «местной» льготе, и каждый раз, когда она обращается в аптеку за инсулином, слышит один и тот же ответ: лекарство есть только для тех, кто получает препараты по федеральной льготе.

- Ежемесячно оплачивать лекарство в 1500 рублей без учета тест-полосок и тому подобного для нашей семьи очень накладно, - рассказала жительница Кузбасса.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в начале года в регионе действительно были сбои с обеспечением инсулином, однако на сегодняшний день регион полностью обеспечен препаратом. Однако существуют льготы по бесплатному обеспечению инсулином.

- Если вы по каким-то причинам не попадаете под льготу, мы можем оказать адресную помощь, - отметил Сергей Цивилев.

Губернатор также поручил связаться с девушкой, задавшей вопрос, и помочь ей в его разрешении.