Кузбасский материнский капитал могут разрешить использовать на ремонт дома Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Многодетная одинокая мама из Ленинска-Кузнецкого во время прямой линии обратилась к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с вопросом: можно ли использовать региональный маткапитал на ремонт дома?

Женщина рассказала, что в 2011 году приобрела под маткапитал дом, но время идет, и сейчас ему необходим ремонт: подлатать крышу, заменить окна, забое.

- Было бы хорошо его использовать именно на эти нужды. Я знаю очень много таких же многодетных семей, которые в этом нуждаются, - заметила Елена, задавшая вопрос по использованию маткапитала.

Губернатор Сергей Цивилев, в свою очередь, заметил, что региональный маткапитал по закону можно направить на те же цели, что и федеральный. И ремонт дома или квартиры в эти цели не входит.

- Видимо, на эту тему нужно провести дискуссию, – сказал губернатор. – Возможно и внесение изменений в наш областной закон, но это требует очень серьезной проработки. Как мы будем контролировать, что эти деньги действительно пошли на крышу, на окна? Что дети действительно почувствовали улучшение жилищных условий?

Предполагается, что в скором времени действительно будет рассмотрена возможность направлять региональный маткапитал на ремонт или улучшение существующего жилья.