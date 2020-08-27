Сергей Цивилев рассказал о сроках строительства дороги в обход Кемерова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Сергей Цивилев рассказал о сроках строительства дороги в объезд города Кемерово. Вопрос о строительстве магистрали в ходе прямой линии, прошедшей 27 августа, задали жители областного центра.

-Этот вопрос волнует очень многих жителей, не только города Кемерово. Действительно, сложилась сложная ситуация. Это единственный областной город, через центр которого проходит федеральная трасса Москва — Владивосток. Но помимо транспортных проблем — пробок, разбитых дорог, это еще и экологические проблемы. Обход Кемерова никогда, ни в одной программе не существовал, даже в советское время. Мы подняли этот вопрос и начали делать все, чтобы включить его в федеральную программу. К сожалению, программы были сформированы. Но мы приняли решение: проектировать обход самостоятельно, приступили к этом в начале текущего года. И спасибо правительству РФ, министру транспорта России, что поддержали проект. Сегодня проект находится на Главгосэкспертизе. Она необходима, чтобы получить федеральное финансирование.

Губернатор отметил, что сейчас все с нетерпением ждут положительного заключения, после чего будет принято окончательное решение о строительстве дороги. «Все понимают: дорогу надо делать. Вопрос в одном: когда мы начнем это делать. Максимальная цель — начать строительство в конце 2020 года, минимальная — в год 300-летия Кузбасса», - подчеркнул губернатор.