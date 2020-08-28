Прокопчанин с рюкзаком повадился грабить магазины. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.

В течение двух дней злоумышленнику удавалось похищать в магазинах продукты питания и бытовую химию. За несколько эпизодов воровства теперь он может лишиться свободы.

В двух сетевых супермаркетах забили тревогу: неизвестный приходит в магазин, берет с полок шампуни, колбасу и алкоголь, а потом уходит, нерасплатившись. За два дня он несколько раз наведывался в магазины и каждый раз уходил с добычей. Тогда представители супермаркетов обратились в полицию за помощью.

Стражи порядка, просмотрев записи с камер наблюдения, отметили, что каждый раз воришка приходил в разной одежде и с рюкзаком. Несмотря на то, что он пытался запутать следы, личность злоумышленника вскоре удалось установить, а его самого задержать.

- Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся за мелкие хищения к административной ответственности наркозависимый 23-летний местный житель. Полицейские выяснили, что за четыре дня из двух магазинов он вынес товары в общей сложности на сумму около 5 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Похищенное он продавал горожанам на улице.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, и в скором времени может лишиться свободы на срок до одного года.