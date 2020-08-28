Старыми фотоснимками транспорта просят поделиться новокузнечан Фото: Екатерина РОМАНОВА

Жителей Новокузнецка просят обратиться к семейным фотоархивам, а потом принят участие в новом историческом проекте. Этот проект запущен специалистами Новокузнецкого краеведческого музея.

Виртуальный музей истории транспорта появился в Новокузнецке. В его залах – точнее, на страницах сайта – уже есть первые экспонаты: фотоснимки, которые наглядно показывают, как развивалась транспортная система города. Причем самые первые фотографии датируются 30-ми годами ХХ века.

Кроме того, что каждый желающий может посмотреть эти фотографии, он может сам стать участником проекта и пополнить архив снимками из семейных альбомов. Для альбома нужны ретрофотокарточки с изображением автобусов, трамваев и троллейбусов, а также будет интересно, если в кадр попали водители, пассажиры, кондукторы, диспетчеры и другие работники сферы городского транспорта. Если известна дата съемки, ее тоже нужно указать.

Побродить по виртуальному музею можно здесь. А отправить свои архивные снимки можно сюда или сюда.