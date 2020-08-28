Из-за неловкого движения кузбассовец едва ни лишился жизни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Кузбасса не стала терпеть неаккуратность своего сожителя. Когда он уронил столовые приборы, она кинулась на мужчину с ножом.

Житель Ленинска-Кузнецкого совершенно случайно уронил на пол лоток со столовыми приборами. Его 30-летняя сожительница была возмущена столь вопиющим нарушением правил гигиены и тут же спровоцировала ссору. Экс-влюбленные поругались, а потом женщина кинулась на сожителя с ножом. Она ударила его острым предметом и сама же вызвала скорую.

Врачи доставили 32-летнего мужчину в больницу, оказали помощь и вызвали сотрудников полиции. Стражи порядка узнали, при каких условиях он получил ранение, и задержали сожительницу.

- В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.