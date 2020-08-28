В Кемерове самолеты не смогли приземлиться из-за тумана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 28 августа, из-за густого тумана в Кемерове не смогли приземлиться самолеты. На данный момент задерживается пять авиарейсов.

Как сообщается на официальном сайте международного аэропорта имени Алексея Леонова, задерживается рейс из Сочи КЮ 342, который должен был прибыть в 6.00, теперь расчетное время прибытия составляет 10.30. Также в 6.00 должен был приземлиться рейс из Симферополя У6 538, ожидается, что он сядет в аэропорту в 10.25.

Кроме того, задерживаются сразу три авиарейса из Москвы. Рейс S7 2605 должен был прибыть в Кемерово в 6.30, теперь время поменялось на 10.40. Рейс СУ 1450 по расписанию должен был прибыть в 7.05, но из-за тумана время прилета сдвинулось на 10.40. Авиарейс ДР 445 ожидался в 7.15, теперь - в 10.20.