Сергей Цивилев рассказал о подготовке к празднованию 300-летия Кузбасса. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 27 августа провел прямую линию с жителями области. В ходе ответов на вопросы он рассказал о подготовке к празднованию 300-летия Кузбасса.

- Мы поставили перед собой задачу: за тысячу дней до 300-летия преобразить регион, чтобы каждый житель почувствовал изменения к лучшему и все преобразования положительно сказались на экономике Кузбасса. Нельзя это сделать за один день. Для этого мы разработали целую программу. И спасибо президенту России, что поддержал ее, подписал соответствующий указ, - сообщил губернатор.

Сейчас в Кузбассе идет более 300 крупных строек, капремонт более тысячи домов, строятся 15 детских садов и 7 школ, устанавливаются детские площадки, создано и открыто кадетское училище. К юбилею области в Кемерове будет построен новый терминал аэропорта, автобусный парк к 2021 году обновится более чем на 60 процентов.