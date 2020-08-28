Возле кузбасского города заметили медвежонка. Фото: Подслушано Гурьевск/ vk.com

Возле кузбасского города заметили медвежонка. Видео с маленьким хищником появилось 27 августа в социальных сетях.

«Кладбище Гурьевска. Зафиксирован мишка», - написал автор поста.

На кадрах, снятых из автомобиля, видно, как косолапый резво бежит вдоль обочины дороги перед машиной, а затем бросается ей наперерез и исчезает в зарослях у противоположной обочины.

Комментаторы сразу же высказали предположение, что где-то неподалеку может находиться и медведица, что представляет опасность. Другие обеспокоились тем, что медвежонок побежал в ту сторону, где расположены жилые дома. Многие также отметили, что частое появление медведей в области в последние годы может быть связано как с лесными пожарами в соседних регионах, так и с массовыми вырубками лесов.

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