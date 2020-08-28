Еще один пациент скончался от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе от коронавируса скончался еще один пациент. Мужчине было 82 года.

Оперативный штаб области опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на 11.00 28 августа. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 93 пациентов. Также 56 человек выписаны из больниц - тесты показали, что они здоровы и не представляют опасности для окружающих.

К сожалению, статистика пополнилась еще одной смертью. Скончался мужчина 1938 года рождения из Новокузнецка. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 1937 больных коронавирусом, - рассказали в оперативном штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 2555 человек.