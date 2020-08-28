У 93 кузбассовцев обнаружен коронавирус за прошедшие сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб области опубликовал сводку по сиутации с коронавирусом на утро 28 августа. Как стало известно, еще у 93 человек диагностировано заболевание.

Также стало известно, что скончался еще один пациент.

- У мужчины 1938 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, - сообщили подробности в штабе.

Вместе с тем 56 пациентов были выписаны из больниц и уже находятся дома. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 4264 человека.

Сейчас под наблюдением медиков находятся 1937 больных коронавирусом, еще 2555 человек остаются на обязательной 14-дневной изоляции в медицинских стационарах, в обсерваторах и дома.