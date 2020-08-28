Новокузнецк и Кемерово стали лидерами по числу заболевших коронавирусом за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки Новокузнецк и Кемерово стали лидерами по числу заболевших коронавирусом в Кузбассе. Появилась официальная сводка по ситуации с заболеванием на утро 28 августа.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает оперативный штаб области. - Новокузнецк - 23, Кемерово - 22, Междуреченск - 12, Прокопьевск - 11, Анжеро-Судженск и Белово - по шесть, Промышленновский муниципальный округ - три, Калтан - два. Также по одному заболевшему - в Березовском, Беловском, Мариинском и Новокузнецком районах, а также в Кемеровском, Крапивинском, Тяжинском и Яшкинском муниципальных округах.

Также за минувшие сутки 56 пациентов выздоровели и один скончался. Таким образом, всего с начала пандемии заболели 6249 человек, выздоровели 4264, скончались 48. Медицинскую помощь сейчас получают 1937 пациентов, на изоляции находятся 2555 человек.