Кузбассовец осужден за выкинутого с пятого этажа кота Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Состоялся суд над кузбассовцем, который выкинул домашнего кота из окна пятого этажа. Несчастное животное получило слишком тяжелые травмы, поэтому его пришлось усыпить.

Инцидент произошел в апреле этого года в Новокузнецке. Местный житель будучи пьяным по какой-то причине разозлился на домашнего кота и выбросил его из окна. За происходящим наблюдала его 13-летняя дочь. К сожалению, в связи с тяжелыми травмами, полученными в результате падения с высоты, животное пришлось усыпить.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается в своем поступке.

-Приговором суда он признан виновным в жестоком обращении с животными, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком три года, - рассказали в прокуратуре Кузбасса.