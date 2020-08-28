В Кемерове иномарка насмерть задавила женщину на зебре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове водитель иномарки насмерть задавил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло в ночь на пятницу, 28 августа.

Около 4.30 на улице Масальской водитель автомобиля Mazda 3, двигаясь со стороны улицы Баха в сторону улицы Белозерной, наехал на пешехода, сидевшего на проезжей части, - 31-летнюю женщину. В результате от полученных травм она скончалась на месте еще до приезда бригады скорой помощи.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в областной ГИБДД.

В ведомстве добавили, что за семь месяцев 2020 года на территории области зарегистрированы 336 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В них 44 человека погибли, 304 получили травмы различной степени тяжести.

Также с начала года за нарушение правил дорожного движения привлечены к ответственности 39 тысяч пешеходов.