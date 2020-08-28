Сергей Кузнецов прокомментировал слухи о своем увольнении. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Сергей Кузнецов прокомментировал слухи о своем увольнении с поста мэра Новокузнецка и переводе на другую должность в Москву. Такой вопрос ему задали горожане в рамках прямого эфира программы «Утро с мэром».

Напомним, что слухи о том, что Сергей Кузнецов покинет Кузбасс, вот уже пару недель появляются в социальных сетях, однако до нынешнего момента городские власти никак их не комментировали.

Градоначальник уверил зрителей, что пока никуда уезжать не собирается, и при этом пошутил, что отправить его пытаются как раз не в Москву, а в другой город.

- Меня очень настойчиво перевозчики отправляют в Питер. Но делать мне там нечего, мэр города там уже есть, - сказал Сергей Кузнецов. - Такие слухи - это корявый и дешевый трюк. Я лично никуда не собираюсь, потому что бросать недоделанное нельзя. Нужно сдать все начатые объекты и доказать людям, что мы не убиваем транспорт, а развиваем его.