Уволенного с шахты «Алексиевская» работника восстановили по решению суда Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе работника, уволенного с шахты «Алексиевская», восстановили по суду. В действиях руководства предприятия прокуратура увидела нарушение трудового законодательства.

Прокуратура Ленинска-Кузнецкого провела проверку по факту обращения работника АО «Шахта «Алексиевская», уволенного по сокращению штата.

Как было установлено, основанием для такого решения стало уведомление шахтера о приостановлении работы на весь период до выплаты задержанной суммы заработной платы.

- Однако в нарушение требований Трудового кодекса при определении преимущественного права на оставление на работе не учитывались его производительность труда и квалификация, а также наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор района вынес конкурсному управляющему шахты протест на приказ работника об увольнении, в результате чего мужчина был восстановлен на работе.