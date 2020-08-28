Кузбассовец оплатил 126 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля. Фото: УФССП России по Кемеровской области

Кузбассовец накопил 126 штрафов ГИББД и оплатил их только после ареста автомобиля. Мужчина накопил долг в 131 тысячу рублей.

На исполнении новокузнецких приставов находились 126 исполнительных производств в отношении местного жителя, который не считал нужным расплачиваться за нарушение правил дорожного движения. При этом о накопившемся долге он прекрасно знал.

В итоге было принято решение взыскать с должника средства, находящиеся на его счете в банке или другой кредитной организации, а также запретить регистрационные действия в отношении имеющихся транспортных средств.

Во время рейда с использованием «Мобильного розыска» судебные приставы обнаружили, что в собственности у должника имеется автомобиль, который и был арестован.

- Гражданин, чтобы не лишиться своего транспортного средства, в течение нескольких часов оплатил задолженность в полном объеме. В связи с тем, что должник в установленный для добровольного исполнения срок задолженность не погасил, ему пришлось оплатить исполнительский сбор в доход федерального бюджета в размере 126 тысяч рублей, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.