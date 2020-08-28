Суд оштрафовал шахту «Заречная» за невыполнение рекультивации земель Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе суд оштрафовал шахту «Заречная» за то, что она в надлежащие сроки не провела рекультивацию нарушенных земель, а также проигнорировала повторное предписание об устранении нарушений. Приговор вступил в законную силу.

Как было установлено, шахта нарушила целостность сельхозугодий площадью 13,6 гектара в Моховском сельском поселении Беловского района при строительстве промплощадки путевого и конвейерного наклонных стволов. За это предприятию было выдано предписание восстановить плодородие почв и привести земли в состояние, пригодное для ведения сельского хозяйства.

В установленные сроки предписание выполнено не было, поэтому было выдано второе.

- В начале текущего года при проведении внеплановой проверки по исполнению вновь выданного предписания инспекторами выявлено, что нарушения так и не были устранены, сельхозугодья продолжают оставаться непригодными для целевого использования, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Республикам Тыва, Хакасия и Кемеровской области. - По результатам контрольно-надзорного мероприятия в отношении АО «Шахта «Заречная» возбуждено административное дело и направлено в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

В конце второго квартала 2020 года суд постановил наказать юрлицо и назначить штраф в размере 100 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.