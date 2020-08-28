На Кузбасс обрушаться сильные ливни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на субботу, 29 августа. В этот день ожидаются сильные ливни.

В ночь на 29 августа столбики термометра покажут +6…+11 градусов, днем потеплеет до +17…+22 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, а по югу местами сильные, а также местами грозы и туманы.

В Кемерове в ночь на субботу температура будет находиться в отметках +7…+9 градусов, днем столбики термометра покажут +20…+22 градуса. Как и в целом по области, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, туман.