В Кузбассе женщина устроила скандал из-за маски и укусила полицейского. Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com

В Кузбассе возбуждено уголовное дело против 55-летней женщины, которая устроила скандал в междугороднем автобусе из-за медицинской маски. Кроме того, она укусила полицейского, за что стала фигуранткой уголовного дела.

Инцидент произошел в Крапивинском районе. В полицию обратились очевидцы конфликта, который произошел между пассажиркой и кондуктором автобуса, следующего по маршруту Зеленогорск - Крапивинский.

Участковый уполномоченный, который прибыл на место, попросил женщину проследовать за ним, чтобы составить протокол. Однако она стала вести себя агрессивно и укусила правоохранителя за руку. В результате в соответствии с законом она была задержана и доставлена в отдел для разбирательства.

- Собранные материалы были направлены в следственные органы СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу для принятия процессуального решения по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.