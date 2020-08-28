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Власти Кемерова рассказали, кому положены льготы после повышения платы за ЖКУ

С 1 сентября она вырастет на 15 процентов
Мария КолосоваМарияКолосова
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Власти Кемерова рассказали, кому положены льготы после повышения платы за ЖКХ

Власти Кемерова рассказали, кому положены льготы после повышения платы за ЖКХ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кемеровские власти рассказали, кто может претендовать на льготы после повышения платы за коммунальные услуги. Она вырастет на 15 процентов с 1 сентября.

Как рассказали в мэрии, к льготным категориям, которые могут рассчитывать на меры социальной поддержки, относятся: участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, горожане, подвергшиеся воздействию радиации, - они получают 50-процентную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Также сюда входят многодетные семьи, которым положена 30-процентная компенсация.

Сегодня мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пользуется более 150 тысяч кемеровчан. Еще более 7600 горожан получает субсидию.

Прием документов для назначения мер социальной поддержки ведется в МФЦ по адресам: Пионерский бульвар, 3, улица Кирова, 41а, улица Рекордная, 2а, а также в отделах социальных выплат и льгот по месту жительства.

Прием граждан осуществляется только по предварительной записи по телефонам сектора по предоставлению субсидий на жилье и коммунальные услуги отделов социальных выплат и льгот:

- Заводский район - (384-2) 75-48-86;

- Кировский район - (384-2) 25-50-00;

- Ленинский район - (384-2) 53-19-64;

- Рудничный район - (384-2) 64-21-87;

- Центральный район - (384-2) 75-65-33.