Главврач сообщила, что в Кузбассе не хватает врачей для борьбы с коронавирусом. Фото: Оперативный штаб Кузбасса

Главный врач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева сообщила о том, что регион начал испытывать нехватку врачей для борьбы с коронавирусом. дело в том, что многие из них сами заразились или попали в круг контактных лиц и не могут работать с пациентами.

Она отметила, что сегодня число госпитализированных людей заметно превышает число выписанных. Для здравоохранения такая ситуация неблагоприятна. Сейчас врачи вынуждены привлечь уже коечный фонд второго уровня, иными словами, заболевших начали принимать резервные учреждения здравоохранения.

-Мы, конечно, можем вовлечь все подготовленные койки для этой инфекции, а этих коек у нас подготовлено очень большое число – порядка 2,5 тысячи, - отметила Светлана Кудашева. - Но суть проблемы не в количестве коек, а в количестве медицинских работников, которых на все эти койки просто не хватит.

По ее словам, ситуация с кадрами сложилась неблагоприятная – наблюдается дефицит порядка 50 процентов по всей области.

-К нашему большому сожалению, достаточное количество медицинских работников также заразились этой коронавирусной инфекцией и выбыли из строя. Как больные – сами, непосредственно заразившиеся медицинские работники, так и те медики, которые попали в контакт, - рассказала главврач. - Точно также они, находясь в карантине, выбыли, что называется, из строя. Поэтому в который раз повторяю: профилактика – это гораздо лучше, чем решение самой проблемы