В МЧС Кузбасса наградили 10-летнего мальчика за спасение сестры при пожаре. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

Сотрудники МЧС Кузбасса наградили медалью 1-летнего мальчика, который не растерялся в чрезвычайной ситуации и спас свою младшую сестренку. Жизни обоих детей угрожал пожар.

Трагедия едва не случилась в апреле этого года в поселке Благодатный Кемеровского района. В частном доме многодетной семьи Гавриловых произошел пожар. Дома находился только 10-летний Андрей со своей трехлетней сестрой. Мальчик заметил, что огонь не просто распространился по дому, но и охватил единственный спасительный выход из дома. А пламя тем временем распространялось дальше – из кухни в комнату. Однако школьник не растерялся, схватил на руки спящую девочку и выпрыгнул с ней через окно на улицу. В результате он получил незначительные ожоги, но самое главное – и он. И его сестренка остались живы.

В пятницу в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области за смелые и решительные действия десятилетнему Андрею Гаврилову вручили медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».