В Кузбассе задержанная за скандал из-за маски женщина отказалась сотрудничать со следствием Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе женщина, которая вступила в конфликт с кондуктором междугороднего автобуса из-за медицинской маски, отказывается сотрудничать со следствием. Сейчас против нее возбуждено и расследуется уголовное дело.

По версии регионального Следкома, задержанная 55-летняя жительница Крапивинского района вступила в конфликт с контролером. Та сообщила о ситуации водителю, который и вызвал полицейских.

-Прибывший участковый уполномоченный разъяснил нарушительнице, что ей необходимо проследовать с ним в отдел полиции. Она отказалась выполнять законные требования полицейского и стала удерживаться за поручни. Участковый уполномоченный попытался вывести женщину из салона транспортного средства, она укусила его за руку, - рассказали о развязке конфликта в СУ СКР по Кемеровской области.

В участок женщину все-таки доставили и вызвали следственную группу. Но сотрудничать со следствием и давать показания женщина отказывается. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.