ГИБДД предупреждает водителей об опасности на дорогах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности на дорогах и призывает быть внимательными. В субботу, 29 августа, в отдельных районах области пройдут сильные дожди с грозами.

- Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными во время движения, - сообщили в ведомстве. - Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасной скорости, бокового интервала и дистанции до впереди идущих транспортных средств.

Инспекторы напоминают, что на мокрой дороге снижается сцепление колес с покрытием, и, как следствие, увеличивается тормозной путь. А при движении на высокой скорости по участкам с большим скоплением воды может возникнуть эффект аквапланирования - скольжения колес по слою жидкости. Это может привести к потере управления и стать причиной дорожно-транспортного происшествия.