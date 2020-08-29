Заместители Сергея Цивилева ответят на вопросы в прямом эфире Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кузбассе с 31 августа по 4 сентября пройдут прямые линии заместителей Сергея Цивилева. По телефону они ответят на вопросы жителей региона.

В ходе общения кузбассовцы могут обратиться к заместителям губернатора Кузбасса, руководителям структурных подразделений администрации Правительства Кузбасса, исполнительных органов государственной власти по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00:

31 августа (понедельник) - Рубан Сергей Викторович – министр транспорта Кузбасса, тел.: 8 (384-2) 75-81-35

1 сентября (вторник) - Догадов Валерий Анатольевич – заместитель губернатора Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка), тел.: 8 (384-2) 36-87-09

- Ивлев Олег Валериевич – министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, тел.: 8 (384-2) 58-38-41

2 сентября (среда) Цигельник Алексей Маркович – заместитель губернатора Кузбасса (по вопросам социального развития), тел.: 8 (384-2) 36-84-88

- Печеркина Ирина Александровна – министр строительства Кузбасса, тел.: 8 (384-2) 58-55-45.

3 сентября (четверг) – Кислицын Дмитрий Владимирович – Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе, тел.: 8 (384-2) 34-95-96.

4 сентября (пятница) — Перфильев Юрий Витальевич – начальник управления губернатора Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса, тел.: 8 (384-2) 36-33-65.