Еще у 96 пациентов в Кузбассе подтвердился коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб области опубликовал сводку по ситуации с коронавирусной инфекцией на утро 29 августа. Согласно официальным данным, заболевание подтвердилось еще у 96 человек.

Также 103 пациента за минувшие сутки выписаны из больниц – тесты показали, что они здоровы и не представляют опасности для окружающих. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 4367 человек.

— Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 1930 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2217 человек.