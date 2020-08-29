Впервые за неделю число выздоровевших от коронавируса в Кузбассе превысило число заболевших Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе впервые за неделю число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило число заболевших. Сводку на утро 29 августа опубликовал оперативный штаб области.

За минувшие сутки в Кузбассе заболело 96 человек, таким образом общее число заразившихся с начала пандемии составило 6345 человек. Выздоровело 103 пациента, а всего с середины марта – 4367 человек. Число летальных случаев за прошедшие сутки осталось неизменным – 48.

Сейчас медицинскую помощь в больницах получают 1930 человек, еще 2217 находятся на обязательной 14-дневной изоляции.

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