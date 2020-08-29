Названы территории Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе за минувшие сутки вновь существенно выросло число заболевших коронавирусом. Оперштаб рассказал, в каких территориях зафиксированы новые случаи.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 27, Междуреченск – 12, Белово – девять, Осинники – восемь, Новокузнецк – семь, Анжеро-Судженск и Топкинский муниципальный округ – по пять, еще по четыре – В Киселевске и Кемеровском муниципальном округе, В Березовском и Мариинском райне – по три, по два – в Калтане и Таштагольском районе. Также по одному заболевшему выявлено в Мысках, Прокопьевске. Крапивинском, тяжинском и Яшкинском муниципальных округах.

Еще 103 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 4367 человек вылечились от коронавируса.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 1930 пациентов с диагнозом COVID-19 – рассказали в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2217 человек.

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