В Кузбассе ожидается свадебный бум Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе в День шахтера ожидается самый настоящий свадебный бум. В брак за два дня вступят 429 пар.

Торжественные церемонии бракосочетания уже прошли 28 августа и запланированы на 29 число. В пятницу в области в брак вступили 167 пар, а в субботу ожидается еще больше - 262 пары.

-Наибольшее количество новых семей зарегистрируются в городах Кемерово – 98, Новокузнецк – 83, Белово – 25, в Ленинске-Кузнецком и Междуреченске появится 28 супружеские пары, - сообщили в администрации правительства Кузбасса.

Также, работники органов ЗАГСа торжественно поздравят и 27 супругов — юбиляров, которые отмечают 50 и более лет семейной жизни.